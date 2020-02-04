Крушение самолета в аэропорту Стамбула: десятки пострадавших видео; обновлено
После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле в близлежащие больницы доставили 52 человека. Как передает РИА Новости, об этом заявили в администрации города.
Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Первоначально сообщалось о 21 пострадавшем.
Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен, после чего развалился на три части.
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Пассажирский самолет выехал в среду за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле и загорелся. Об этом сообщил телеканал NTV.
На кадрах телеканала видно, что самолет загорелся и даже развалился на три части. Все пассажиры были эвакуированы.
В Минтрансе уточнили, что на борту находились 117 пассажиров.
A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 5, 2020
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