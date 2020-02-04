После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле в близлежащие больницы доставили 52 человека. Как передает РИА Новости, об этом заявили в администрации города.

Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Первоначально сообщалось о 21 пострадавшем.

Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен, после чего развалился на три части.