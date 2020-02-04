Кандидат в депутаты Гюльмирза Джавадов призывает избирателей

Гюльмирза Джавадов родился 5 октября 1977 года в Баку в семье известного врача, общественного и государственного деятеля Фахраддина Джавадова.

До выборов в Милли Меджлис остались считанные дни. 9 февраля путем всеобщего голосования в стране будет определен новый состав парламента. Как сообщает haqqin.az, от Хазар-Пираллахинского избирательного округа №13 в Милли Меджлис баллотируется Гюльмирза Джавадов.

В 1994-1998 годах учился в Академии государственного управления при президенте Азербайджана по специальности "международные отношения". Гюльмирза Джавадов окончил магистратуру и аспирантуру, а в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию и получил степень доктора философии по юридическим наукам.

Трудовую деятельность Г.Джавадов начал в 1996 году в Министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики, занимал различные должности в Национальном центральном бюро Интерпола в АР. Затем он долгое время работал в различных структурах Министерства иностранных дел Азербайджана и занимал различные дипломатические должности в посольстве Азербайджана в Австрии и постоянных представительствах Азербайджанской Республики при ООН (отделение в Вене), ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

В 2008-2016 годах он занимал должность генерального директора находящегося в Вене регионального представительства SOCAR в Австрии, Венгрии, Чехии, Словении, Словакии и Италии. В 2015-2018 годах являлся членом Совета директоров SOCAR Energy Switzerland. В 2016–2018 годах Г.Джавадов также занимал должность вице-президента - заместителя генерального директора по поддержке бизнеса в SOCAR Turkey Energy.

В настоящее время Гюльмирза Джавадов продолжает активно проводить свои встречи с избирателями. В рамках своей предвыборной кампании уже пообщался с жителями бакинских поселков Мардакян, Бузовна, Шаган, Гала, Гюрган и Пираллахи.

Гюльмирза Джавадов обещал на встречах, что будет незамедлительно реагировать на все проблемы, о которых сообщат ему граждане, играть роль своеобразного моста между ними и государством.

В предвыборную платформу кандидата в депутаты включены вопросы повышения уровня жизни граждан, надежного электро-, водо- и газоснабжения поселков, освещения улиц, реконструкции магистральных и внутрипоселковых дорог.

Чтобы добиться решения указанных проблем, Гюльмирза Джавадов будет постоянно находиться среди людей, в селах и поселках.

Кандидат в депутаты приглашает на встречу всех тех, кто хочет больше узнать о нем и его предвыборной платформе, ознакомиться с изменениями, которые он планирует инициировать в случае избрания.