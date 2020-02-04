Армянские политологи в один голос: Ильхам Алиев честен со своим народом, Пашинян – нет
В риторике властей Армении и их сторонников давно прослеживается стремление к легитимизации азербайджанской общины Карабаха. Об этом во время обсуждения на тему «Карабах на пороге перемен. Внешняя и внутренняя безопасность» 5 февраля заявил соучредитель партии «Адеквад» Артур Даниелян, пишет Новости-Армения.
Артур Даниелян отметил, что премьер-министр Никол Пашинян, раскрыв наследие третьего президента Армении Сержа Саргсяна, призвал будущих кандидатов в «президенты» оккупированного Карабаха отказаться от него, тогда как в Женеве обсуждалось именно это наследие.
«Получается, что на столе не Мадридские принципы, а что-то другое. Когда Пашинян говорил, что Карабах должен стать стороной переговоров, имелась в виду именно азербайджанская община. Предполагается, что решение конфликта будет таким, что оно не будет выглядеть как «сдача земель», но указанные территории буду заселены теми, кто якобы когда-то вынужден был бежать оттуда, а их безопасность будут обеспечивать миротворцы. Таким образом премьер-министр даст Азербайджану и международному сообществу то, чего они хотят. Вдобавок ко всему будет сделано все, чтобы общество в Карабахе постоянно «грызлось» за что-то, и не важно, за что. Главное, чтобы не было единого руководителя, который мог бы выступить от имени всего государства», - заявил Даниелян.
Он добавил, что «внутриполитическая борьба в Карабахе сегодня сводится к противостоянию лоялистов Пашиняна, которые, однако, должны понимать, что рано или поздно им придется давать объяснения своим избирателям по ожидающимся там процессам».
А тем временем руководитель общественной организации «Группа «Альтернативные проекты» Ваге Ованнисян выразил уверенность, что время работает на Азербайджан.
По мнению Ованнисяна, учитывая тенденции, в том числе произошедшее в Армении, Азербайджан работает на реформы, там происходят глубинные изменения. Как констатирует армянский эксперт, в Азербайджане действительно идет этап формирования новой элиты в направлении модернизации страны, там начинаются реальные реформы.
«В чем угроза для нас? В какой-то момент Азербайджану удалось получить в военной сфере технологическое преимущество, но в современном мире этого недостаточно для начала войны, тем более – для успеха в ней. Если Азербайджану удастся получить преимущество в плане становления государства, его шансы резко возрастут. Азербайджан идет в этом направлении. Между Арменией и Азербайджаном идет война – кто быстрее и глубже пойдет на модернизацию государства. Трагедия в том, что в Азербайджане это понимают, а в Армении – нет. Курьезно, но Азербайджан об этом заявляет почти в открытую.
Азербайджан знает, что и почему он хочет, и для этого ему нужно время. Именно об этом говорит Мамедъяров – стратегическое терпение. А мы в то же время, сделав лайв мировоззрением, уголовные дела – единственной формой сосуществования, идем к единоличному управлению, не имея какой-либо грамотной программы перспективного развития, дорожной карты модернизации страны. К чему это приведет, понять нетрудно», - подчеркивает Ованнисян.
«В Душанбе мы впервые увидели, что власти Армении договорились с властями Азербайджана, чтобы они помогли нынешним властям в вопросе укрепления своих позиций», - заявил сегодня в свою очередь политический деятель, бывший депутата парламента Армении Рубен Акопян в ходе обсуждения по теме «Каарабах в преддверие больших изменений. Внешняя и внутренняя безопасность».
«Вспомните о том, что говорил Никол Пашинян. Пашинян заявил, что "он новый человек в переговорном процессе, и ему нужно время, чтобы изучить детали процесса"», - сказал Рубен Акопян.
Он отметил, что Армения понесла очень серьезные потери в достигнутых в Давосе и в Душанбе устных договоренностях.
«Азербайджан намного честнее в отношении своего народа, после всех встреч говорит, что состоялись переговоры и о чем они были», - отметил Рубен Акопян.
По словам политического деятеля, если на переговорах не выдвигается новая повестка, значит, обсуждается та повестка, которая лежит на столе переговоров.
«То есть несколько раз была возможность обсудить ту повестку, которую выдвинула азербайджанская сторона», - сказал он.
Рубен Акопян отметил, что из-за Никола Пашиняна министерство иностранных дел Армении оказывается в довольно сложном положении.
«Поскольку МИД вынужден в своих заявлениях постоянно оправдывать то, что оправдать невозможно. Я бы посоветовал дать совет Николу Пашиняну вообще не произносить ни одного предложения о карабахском урегулировании. Все, что он говорил о Карабахе, было во вред нам», - заявил Рубен Акопян.