Армянские политологи в один голос: Ильхам Алиев честен со своим народом, Пашинян – нет

Отдел информации 21:07

В риторике властей Армении и их сторонников давно прослеживается стремление к легитимизации азербайджанской общины Карабаха. Об этом во время обсуждения на тему «Карабах на пороге перемен. Внешняя и внутренняя безопасность» 5 февраля заявил соучредитель партии «Адеквад» Артур Даниелян, пишет Новости-Армения. Артур Даниелян отметил, что премьер-министр Никол Пашинян, раскрыв наследие третьего президента Армении Сержа Саргсяна, призвал будущих кандидатов в «президенты» оккупированного Карабаха отказаться от него, тогда как в Женеве обсуждалось именно это наследие.

«Получается, что на столе не Мадридские принципы, а что-то другое. Когда Пашинян говорил, что Карабах должен стать стороной переговоров, имелась в виду именно азербайджанская община. Предполагается, что решение конфликта будет таким, что оно не будет выглядеть как «сдача земель», но указанные территории буду заселены теми, кто якобы когда-то вынужден был бежать оттуда, а их безопасность будут обеспечивать миротворцы. Таким образом премьер-министр даст Азербайджану и международному сообществу то, чего они хотят. Вдобавок ко всему будет сделано все, чтобы общество в Карабахе постоянно «грызлось» за что-то, и не важно, за что. Главное, чтобы не было единого руководителя, который мог бы выступить от имени всего государства», - заявил Даниелян. Он добавил, что «внутриполитическая борьба в Карабахе сегодня сводится к противостоянию лоялистов Пашиняна, которые, однако, должны понимать, что рано или поздно им придется давать объяснения своим избирателям по ожидающимся там процессам».

А тем временем руководитель общественной организации «Группа «Альтернативные проекты» Ваге Ованнисян выразил уверенность, что время работает на Азербайджан. По мнению Ованнисяна, учитывая тенденции, в том числе произошедшее в Армении, Азербайджан работает на реформы, там происходят глубинные изменения. Как констатирует армянский эксперт, в Азербайджане действительно идет этап формирования новой элиты в направлении модернизации страны, там начинаются реальные реформы. «В чем угроза для нас? В какой-то момент Азербайджану удалось получить в военной сфере технологическое преимущество, но в современном мире этого недостаточно для начала войны, тем более – для успеха в ней. Если Азербайджану удастся получить преимущество в плане становления государства, его шансы резко возрастут. Азербайджан идет в этом направлении. Между Арменией и Азербайджаном идет война – кто быстрее и глубже пойдет на модернизацию государства. Трагедия в том, что в Азербайджане это понимают, а в Армении – нет. Курьезно, но Азербайджан об этом заявляет почти в открытую. Азербайджан знает, что и почему он хочет, и для этого ему нужно время. Именно об этом говорит Мамедъяров – стратегическое терпение. А мы в то же время, сделав лайв мировоззрением, уголовные дела – единственной формой сосуществования, идем к единоличному управлению, не имея какой-либо грамотной программы перспективного развития, дорожной карты модернизации страны. К чему это приведет, понять нетрудно», - подчеркивает Ованнисян.