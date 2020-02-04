ВОЗ: лекарств от нового коронавируса нет

Действующих лекарств от 2019-nCoV пока нет, но большинство заболевших не умрут, если им будет предоставлено лечение, заявил на брифинге в среду Майкл Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам, передает РИА Новости.

"Нет подтвержденных, эффективных лекарств от нового коронавируса. Эта эпидемия, если посмотреть на ее половое и возрастное распространение, в основном приводит к тяжелым случаям и смертям среди пожилых людей, здоровье которых уже осложнено. Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус. Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение", - сказал он.

По его словам, при лечении нового коронавируса также не доказана эффективность применения лекарств от ВИЧ или лекарств от предыдущих типов коронавируса. Однако государства могут использовать эти сертифицированные лекарства, в частности интерфероны и ингибиторы, для проверки их возможной эффективности при борьбе с 2019-nCoV. ВОЗ при этом призывает делиться результатами таких исследований, чтобы понять, работают ли лекарства в данном случае.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.