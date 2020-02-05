Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти

Выступая в сенате, Ромни заявил, что не будет голосовать за оправдание президента на процессе по импичменту, поскольку ему этого не позволяют совесть и присяга.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что проголосует за отстранение президента США Дональда Трампа от власти по обвинению в превышении полномочий, передает РИА Новости.

"Я признаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента", — сказал Ромни. Сенатор пока остается единственным, чья позиция расходится с точкой зрения партии. Действия Ромни имеют символический характер — теперь у Трампа не будет единогласной поддержки республиканского большинства в сенате.

"Суровый вопрос, на который конституция заставляет сенаторов ответить, таков: совершил ли президент действия настолько экстремальные и возмутительные, что они доходят до уровня "тяжких преступлений и проступков". Да, он их совершил", — сказал Ромни.

Ромни является сенатором от Юты, в 2012 году он был кандидатом от Республиканской партии в президенты США.