Родственники Искендера Гамидова: "Экс-министр подключен к аппарату искусственного дыхания" обновлено
Врачи реанимационного отделения Центральной Клинической Больницы оценивают состояние экс-министра внутренних дел Азербайджана в правительстве А.Эльчибея, бывшего лидера националистической партии азербайджанских Бозгурдов (Серых волков) Искендера Гамидова, оценивают как критическое. Об этом заявили азербайджанским журналистам родственники Искендера Гамидова.
Как сообщает haqqin.az, несколько дней назад И.Гамидов был помещен в реанимационную палату Центральной клинической больницы г.Баку. В настоящее время он подключен к аппарату искусственного дыхания.