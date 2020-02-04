В грузинском монастыре убили россиянина

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное СМИ.

Утверждается, что гражданин России уже около года проживал в этом монастыре. Предполагается, что его мог убить мужчина, который периодически приходил пожить в монастыре и находился с россиянином в одной келье.

В грузинском МВД добавили, что уже завели уголовное дело по факту убийства.

По словам настоятеля монастыря отца Вениамина, убитого звали Игорь. Он приехал из Москвы и ему было более 50 лет.

«У него были проблемы со здоровьем, беспокоили легкие. Тут воздух чистый, он лечился и молился», — добавил отец Вениамин.

Предполагаемый убийца же был ранее судим, имел психическое расстройство и провел в тюрьме около 18 лет, заключил отец Вениамин.