«В прошлом месяце на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы делегация Турции в полном составе поддержала правое дело Азербайджана, в очередной раз проявив солидарность. Они еще раз показали, что стоят на стороне правды и на стороне справедливости. Делегация Азербайджана, в свою очередь, всегда поддерживает Турцию», - заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу . Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

«Мы с вами как люди, работавшие в ПАСЕ, хорошо знаем эту организацию. К сожалению, 20 лет эта организация выбирает Азербайджан в качестве мишени, а Турцию – еще большее время. Я вспоминаю, как в самом начале деятельности в ПАСЕ первым моим шагом в качестве главы азербайджанской делегации стала организация встречи с делегацией Турции. Мы в первый же день встретились и договорились всегда поддерживать друг друга по всем вопросам. К сожалению, я считаю, что за этот период в Совете Европы идет процесс деградации, эта организация теряет свою значимость на международном уровне, она не может влиять на процессы, протекающие в мире. Влияние организации находится на низком уровне, и основной причиной этого являются притворство, двойные стандарты и несправедливость», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, азербайджанский народ давно потерял надежду, возлагавшуюся на эту организацию. Ильхам Алиев добавил, что в течение 20 лет эта организация исполняет различные политические заказы и Азербайджан выбран мишенью, об Азербайджане распространяют ложь и клевету.

«Они представляют Азербайджан как отсталую страну, не отмечают позитивные процессы, происходящие в Азербайджане. Стараются замазать Азербайджан только черной краской, будто в Азербайджане ставятся препоны демократическим процессам. Все это ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем. А те страны, где есть политзаключенные, остаются вне внимания. Я могу привести в пример Армению. Бывший президент Армении больше года как арестован. Этот президент, после того как заявил, что будет заниматься политикой, был арестован и больше года содержится в тюрьме. Против него возбуждено уголовное дело и, согласно сведениям, распространяемым СМИ, его дело передано в суд. А главная причина всего этого - критика со стороны бывшего президента нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. По переданным мне сведениям, недавно был арестован глава одного медиаоргана. Несколько месяцев до этого один журналист объявил голодовку и умер в тюрьме. Но ни один из этих фактов не был отмечен Советом Европы. Почему? Почему к Армении одно отношение, а к Азербайджану и Турции другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и я еще раз хочу отметить, что было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами. Пусть Совет Европы обратит внимание на жестокость и насилие полиции в передовых странах Европы, на убийства людей, пусть критикует эти страны и правоохранительные органы этих стран. Мы не слышим об этом, хотя видим это по телевизору. Можно сказать, что в передовых столицах Европы регулярно избивают и оскорбляют людей, убивают их, выбивают глаза, травят собаками и давят конями. Будто это демократия. И когда мы об этом говорим, а я во многих случаях открыто об этом говорю приехавшим из Европы и желающим нас критиковать людям, — они не отвечают, молчат. Но как только выходят за пределы моего кабинета, вновь продолжают свою деятельность, хотят нас очернить. Мы вместе с Турцией боремся так, как с вами вместе всегда боролись», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев напомнил о деятельности Мевлюта Чавушоглу в должности президента ПАСЕ, подчеркнув, что в тот период в работе Ассамблеи царила справедливость.

«Вы не позволяли превратить организацию в чей-то инструмент. Как очень независимый человек вы противостояли всем попыткам давления и проводили самостоятельную политику. Поэтому в то время Совет Европы восстановил свое истинное лицо. Но сегодня, к сожалению, эта организация, еще раз хочу сказать, не обладает никаким авторитетом, и принимаемые ими решения не имеют для нас абсолютно никакого значения. Последняя резолюция, принятая в связи с Азербайджаном, не представляет никакого значения, и ее цена не выше клочка бумаги. Мы не принимаем ни одного из озвученных там выдуманных обвинений и не исполним их так называемые требования.

Наше дело правое. Турция сейчас в мировом масштабе - центр силы, и мы этому очень рады. Все успехи Турции очень важны для нас, они нас воодушевляют. Мы вместе сделали большие дела и всегда были на стороне правды и справедливости. Уверен, что так будет и впредь. Ни одна сторонняя сила не сможет оказать давление на Турцию и на Азербайджан. Мы как две братские страны и в будущем будем идти по пути братства, дружбы, независимости. Я еще раз говорю Вам – добро пожаловать», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.