Кандидат в депутаты Эмиль Гасанов: «Какое образование, если в одном классе сидят 40 учеников?»

Беседовал: Алхас Исмаилов, собкор 11:30

До важного политического события в общественной жизни Азербайджана – выборов в Милли Меджлис осталось всего несколько дней. На финишной прямой напряженной и остроконкурентной избирательной гонки большинство экспертов утверждают, что эти выборы станут самыми демократическими за всю новейшую историю страны. С одним из кандидатов в депутаты Милли Меджлиса страны — Эмилем Гасановым беседовал haqqin.az.

Эмиль Гасанов баллотируется от 2-го избирательного округа N20 Наримановского района Баку. – Расскажите о себе - образование, сфера деятельности, политические взгляды... – Я окончил юридический факультет Бакинского государственного университета, в дальнейшем учился в Женевском университете на факультете международного права, в Карлтонском университете Канады, проходил курсы в военной академии Великобритании. Карьеру начинал в Министерстве юстиции Азербайджана, потом пять лет работал в Национальном Агентстве по разминированию Программы ООН. Участвовал и руководил операциями по разминированию в Физули, Агадаме, Тертере. Это, пожалуй, был самый ответственный и самый захватывающий период моей жизни, я тогда многому научился. В дальнейшем получил приглашение работать в Женеве - курировать вопросы, связанные с разоружением и разминированием территорий. Курировал 21 страну СНГ, а таже Северную Африку и Ближний Восток, включая Сирию, Палестину, Иран, Израиль, Йемен, Кипр и др. Потом были миссии на таджикско-афганской границе, в Грузии во время конфликта, Йемене, Боснии и Герцеговине. Принимал участие и в миротворческой миссии ООН в конфликтной зоне в Дарфуре (Судан). Сейчас являюсь соучредителем Международного Ротари-клуба в Баку. Это благотворительная организация, открытая для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. Также с друзьями дипломатами мы создали свой аналитический клуб в Женеве, (Geneva Club), который действует по сей день. – У вас оригинальный предвыборный слоган, почему вы выбрали именно его? – Да, мой слоган звучит так: «Пусть депутат станет вашим соседом, двери которого будут всегда открыты для решения ваших проблем». Дело в том, что я баллотируюсь от Наримановского района, в котором сам родился, вырос и проживаю сейчас. Полагаю, что опыт работы в международных организациях, в горячих точках, а также юридическое образование помогут внести свой вклад в претворении в жизнь различных реформ, свидетелями которых сегодня стали все граждане Азербайджана. Эти преобразования обязательно изменят нашу жизнь в лучшую сторону, их надо продолжать. Думаю, что смогу сделать для своей Родины что-то значимое, чтобы наша страна процветала.

Хотел бы обойтись без пафоса, но именно стремление быть полезным Азербайджану побудило меня выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. Кроме того, имея столь солидный опыт работы за рубежом, я чувствую себя обязанным донести правду о нашей стране до мирового сообщества. Очень показательным в этом смысле является один случай, свидетелем которого я был во время обучения в Женеве. На одной из лекций по международному уголовному праву речь зашла о геноциде в Руанде, преступлении против человечества в Сребреннице. И я счел нужным попросить слово и сказать, что, когда в моей стране в 1990 году в Баку, а затем в 1992 году в Ходжалы были зверски убиты сотни мирных граждан, практически вся Европа закрыла на это преступление глаза. Возможно, если бы в 1990 году мировое сообщество отреагировало должным образом на январские события в Баку, то не было бы трагедий в Руанде и Сребреннице, заявил я. Но вопрос также в том, что эти преступления попали в учебники по международному уголовному праву, а трагедии 20 Января и Ходжалинский геноцид - нет. Я бы очень хотел исправить эту несправедливость по отношению к нашей стране. – Если будете избраны в парламент, какие вопросы, проблемы вы поднимите в первую очередь? – В своей предвыборной платформе указал основные моменты, которые, считаю, необходимо выдвинуть на рассмотрение, если стану депутатом. В первую очередь это проблема старых жилых зданий, какими изобилует район, от которого я баллотируюсь. С ветхим жилым фондом нужно что-то делать - либо реконструировать, либо капитально ремонтировать. Процесс это долгий и решить проблему за пару месяцев, конечно, не получится, но начинать ее решать необходимо уже сегодня. Вторая серьезная проблема Наримановского района – это состояние станции метро «Нариман Нариманов» и прилегающей к ней территории. Многочисленные будки и безобразные строения вокруг станции напоминают Баку 1990-х. Весьма непрезентабельный вид, и с этим пора как-то бороться. Через парк близ станции «Нариманов» неприятно даже просто пройти, не говоря уже о прогулках с семьей. Здесь постоянно собираются какие-то маргинальные личности, и у меня как у жителя этого района сей факт вызывает массу вопросов. Еще один вопрос который я непременно поднял бы в парламенте страны – это наша образовательная сфера. У меня мама педагог, и я не понаслышке знаю о проблемах школ. О каком качественном образовании может идти речь, когда почти во всех классах 35-40 учеников? Очень мало учителей начальной школы с хорошей базой, опытом работы. На какое успешное будущее страны можно надеяться при такой ситуации? Конечно, сегодня пытаются исправить положение, но пока всего предпринятого мало. – На нынешних выборах зарегистрированы максимальное число претендентов. Как по-вашему, это связано с искренним желанием кандидатов что-то изменить в стране в лучшую сторону или все же большинство стремятся попасть в этот орган из собственных амбиций? – Вижу в этом определенный парадокс. Накануне роспуска парламента страны, когда президент Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан нуждается в серьезных реформах, многие депутаты добровольно сложили с себя полномочия. Но что мы наблюдаем сегодня? Эти самые депутаты вновь баллотируются в новый состав Милли Меджлиса. И насколько эти люди искренни? До последнего времени многие из них оставались глухи к просьбам и проблемам своих избирателей, а сейчас обнимаются с пенсионерами, посещают дома шехидов, буквально льют слезы над горем отдельных семей… И когда это в сознании бывших депутатов могли произойти столь серьезные метаморфозы в восприятии нужд своих избирателей? Это что – небожители спустились на землю к простым смертным? Скажу честно, все это крайне фальшиво и неприглядно…