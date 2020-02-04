Кандидат в депутаты Эмиль Гасанов: «Какое образование, если в одном классе сидят 40 учеников?»
До важного политического события в общественной жизни Азербайджана – выборов в Милли Меджлис осталось всего несколько дней. На финишной прямой напряженной и остроконкурентной избирательной гонки большинство экспертов утверждают, что эти выборы станут самыми демократическими за всю новейшую историю страны.
С одним из кандидатов в депутаты Милли Меджлиса страны — Эмилем Гасановым беседовал haqqin.az.
Эмиль Гасанов баллотируется от 2-го избирательного округа N20 Наримановского района Баку.
– Расскажите о себе - образование, сфера деятельности, политические взгляды...
– Я окончил юридический факультет Бакинского государственного университета, в дальнейшем учился в Женевском университете на факультете международного права, в Карлтонском университете Канады, проходил курсы в военной академии Великобритании.
Карьеру начинал в Министерстве юстиции Азербайджана, потом пять лет работал в Национальном Агентстве по разминированию Программы ООН. Участвовал и руководил операциями по разминированию в Физули, Агадаме, Тертере. Это, пожалуй, был самый ответственный и самый захватывающий период моей жизни, я тогда многому научился.
В дальнейшем получил приглашение работать в Женеве - курировать вопросы, связанные с разоружением и разминированием территорий. Курировал 21 страну СНГ, а таже Северную Африку и Ближний Восток, включая Сирию, Палестину, Иран, Израиль, Йемен, Кипр и др.
Потом были миссии на таджикско-афганской границе, в Грузии во время конфликта, Йемене, Боснии и Герцеговине. Принимал участие и в миротворческой миссии ООН в конфликтной зоне в Дарфуре (Судан).
Сейчас являюсь соучредителем Международного Ротари-клуба в Баку. Это благотворительная организация, открытая для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. Также с друзьями дипломатами мы создали свой аналитический клуб в Женеве, (Geneva Club), который действует по сей день.
– У вас оригинальный предвыборный слоган, почему вы выбрали именно его?
– Да, мой слоган звучит так: «Пусть депутат станет вашим соседом, двери которого будут всегда открыты для решения ваших проблем». Дело в том, что я баллотируюсь от Наримановского района, в котором сам родился, вырос и проживаю сейчас. Полагаю, что опыт работы в международных организациях, в горячих точках, а также юридическое образование помогут внести свой вклад в претворении в жизнь различных реформ, свидетелями которых сегодня стали все граждане Азербайджана. Эти преобразования обязательно изменят нашу жизнь в лучшую сторону, их надо продолжать. Думаю, что смогу сделать для своей Родины что-то значимое, чтобы наша страна процветала.
Хотел бы обойтись без пафоса, но именно стремление быть полезным Азербайджану побудило меня выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. Кроме того, имея столь солидный опыт работы за рубежом, я чувствую себя обязанным донести правду о нашей стране до мирового сообщества. Очень показательным в этом смысле является один случай, свидетелем которого я был во время обучения в Женеве. На одной из лекций по международному уголовному праву речь зашла о геноциде в Руанде, преступлении против человечества в Сребреннице. И я счел нужным попросить слово и сказать, что, когда в моей стране в 1990 году в Баку, а затем в 1992 году в Ходжалы были зверски убиты сотни мирных граждан, практически вся Европа закрыла на это преступление глаза. Возможно, если бы в 1990 году мировое сообщество отреагировало должным образом на январские события в Баку, то не было бы трагедий в Руанде и Сребреннице, заявил я. Но вопрос также в том, что эти преступления попали в учебники по международному уголовному праву, а трагедии 20 Января и Ходжалинский геноцид - нет. Я бы очень хотел исправить эту несправедливость по отношению к нашей стране.
– Если будете избраны в парламент, какие вопросы, проблемы вы поднимите в первую очередь?
– В своей предвыборной платформе указал основные моменты, которые, считаю, необходимо выдвинуть на рассмотрение, если стану депутатом. В первую очередь это проблема старых жилых зданий, какими изобилует район, от которого я баллотируюсь. С ветхим жилым фондом нужно что-то делать - либо реконструировать, либо капитально ремонтировать. Процесс это долгий и решить проблему за пару месяцев, конечно, не получится, но начинать ее решать необходимо уже сегодня.
Вторая серьезная проблема Наримановского района – это состояние станции метро «Нариман Нариманов» и прилегающей к ней территории. Многочисленные будки и безобразные строения вокруг станции напоминают Баку 1990-х. Весьма непрезентабельный вид, и с этим пора как-то бороться. Через парк близ станции «Нариманов» неприятно даже просто пройти, не говоря уже о прогулках с семьей. Здесь постоянно собираются какие-то маргинальные личности, и у меня как у жителя этого района сей факт вызывает массу вопросов.
Еще один вопрос который я непременно поднял бы в парламенте страны – это наша образовательная сфера. У меня мама педагог, и я не понаслышке знаю о проблемах школ. О каком качественном образовании может идти речь, когда почти во всех классах 35-40 учеников? Очень мало учителей начальной школы с хорошей базой, опытом работы. На какое успешное будущее страны можно надеяться при такой ситуации? Конечно, сегодня пытаются исправить положение, но пока всего предпринятого мало.
– На нынешних выборах зарегистрированы максимальное число претендентов. Как по-вашему, это связано с искренним желанием кандидатов что-то изменить в стране в лучшую сторону или все же большинство стремятся попасть в этот орган из собственных амбиций?
– Вижу в этом определенный парадокс. Накануне роспуска парламента страны, когда президент Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан нуждается в серьезных реформах, многие депутаты добровольно сложили с себя полномочия. Но что мы наблюдаем сегодня? Эти самые депутаты вновь баллотируются в новый состав Милли Меджлиса. И насколько эти люди искренни? До последнего времени многие из них оставались глухи к просьбам и проблемам своих избирателей, а сейчас обнимаются с пенсионерами, посещают дома шехидов, буквально льют слезы над горем отдельных семей… И когда это в сознании бывших депутатов могли произойти столь серьезные метаморфозы в восприятии нужд своих избирателей? Это что – небожители спустились на землю к простым смертным? Скажу честно, все это крайне фальшиво и неприглядно…
Мне тоже предлагали делать то же самое, чтобы завоевывать доверие избирателей, но я отказался. Считаю, что аморально играть на чувствах людей. Убежден, что ходить и интересоваться проблемами нужно уже после того, как ты окажешься в кресле парламентария, только тогда ты сможешь помочь какими-то конкретными действиями. Не сомневаюсь, что среди полутора тысяч кандидатов в депутаты много тех, кто, как и я, искренне болеют за страну, кто неравнодушен к проблемам граждан, кто стремится изменить ситуацию в Азербайджане в лучшую сторону, но все же есть и те, кто просто хочет прорваться к власти. Увы, не без этого…
– Проводили ли вы встречи со своими потенциальными избирателями, если да, то на какие вопросы они просили вас в случае избрания обратить внимание в первую очередь?
- По поводу встреч хочу сказать, что для того, чтобы набрать 450 голосов и быть зарегистрированным кандидатом, я решил взять своего сынишку и просто начал стучать в двери к соседям, представляться и рассказывать о своей платформе. Таким образом очень быстро собрал более 100 подписей. Так я знакомился с людьми, узнавал о проблемах, с которыми они сталкиваются, проживая в Наримановском районе столицы. Порядка 80% всех жалоб – это коммунальные проблемы старых, обветшалых домов.
– Собираетесь ли вы встречаться со своими избирателями, если станете депутатом, и считаете ли это важной составляющей работы народного избранника?
- Это болезненная тема для многих избирателей, которые когда-то поверили, выбрали, но в итоге люди, еще вчера обещавшие им чуть не золотые горы, оказавшись в депутатском кресле, просто закрылись от граждан, отдавших им свои голоса… Я не обещаю избирателям своего личного номера мобильного телефона, но постараюсь, чтобы система общения с ними была четкой и отлаженной. Любой из 10 тысяч моих потенциальных избирателей сможет прийти в определенные дни и рассказать о своих проблемах напрямую. Кроме того, я считаю, что хотя бы раз в месяц депутат просто обязан находить в своем рабочем графике время и видеться со своими избирателями.