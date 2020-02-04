Таким образом, Трамп останется на своем посту до президентских выборов в ноябре этого года. Он стал третьим президентом США, которого подвергли импичменту. И третьим, которого оправдали в американском Сенате.

Как и ожидалось, 5 февраля президент США Дональд Трамп был оправдан в американском Сенате по двум обвинениям, которые ему инкриминировали в декабре члены палаты представителей - злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса. Глава Верховного суда США Джон Эдвардс попросил каждого сенатора встать и ответить на вопрос: «Виновен или нет». По первой статьей обвинения 52 сенатора сказали «Нет», 48 ответили «Да». По второй 53 сенатора-республиканца высказались против импичмента, 47 были «за».

Но в этом году процедура импичмента приняла особенные черты. Все ведущие телеканалы Америки весь день повторяли одну и ту же картинку с выступления Трампа с речью «О положении в стране» за день до этого. Тогда перед началом выступления президент передал находящейся в президиуме спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала импичмент, текст своего доклада. Та взяла его и протянула Трампу руку, но он не ответил на рукопожатие. А когда Трамп закончил свое выступление, Пелоси демонстративно порвала бумаги с его текстом, сначала одну порцию, потом другую. Лицо ее при этом выражало лишь одно - гнев.

Эта сцена как ни одна другая говорит о психологическом состоянии американской нации. Она не просто разделена. Одна ее половина ненавидит и презирает Трампа и стоящих за ним республиканцев. Другая оскорбляет, как и ее лидер своих политических оппонентов и не идет с ними ни на какой компромисс. По сути это гражданская война, но не на полях сражений, а в душах людей. И когда видишь, что такое происходит в супердержаве, которая, как предполагается, оказывает огромное влияние на остальной мир, то становится жутковато.

Но процедура оправдания Трампа преподнесла и один сюрприз. Как пел Владимир Высоцкий, «был один, который не стрелял». Правда, здесь было наоборот, стрелял, но лишь один. Сенатор - республиканец Митт Ромни, кандидат от своей партии на выборах 2012 года сказал, что Трамп был виновен по первой статье. И, таким образом, Ромни стал единственным республиканцем в Сенате, кто презрел партийные рамки, партийную дисциплину и субординацию.

Надо было видеть, как трудно далось Ромни это решение. Сказав, что он глубоко религиозный человек, сенатор замолчал на несколько секунд, опустив голову. Но потом его голос обрел силу. Он сказал, что для него нет сомнений в том, что «президент попросил иностранное государство (в данном случае Украину) расследовать своего политического соперника». По словам сенатора Трамп сделал это в своих политических интересах. И по словам Ромни, «нет более злостного нарушения Конституции, чем попытка коррумпировать выборы для того, чтобы добиться переизбрания», а «президент сделал это».