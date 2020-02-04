Экс-глава спецслужб Армении создает свою партию

Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян намерен заняться политикой и создать партию, пишет армянская газета "Жоховурд".

"Я пока не буду говорить, кто войдет в партию, не хочу сейчас называть имена, так как со многими вел переговоры. А об идеологии поговорим на учредительном съезде партии", - цитирует издание Ванецяна.

Экс-глава СНБ заявил, что партия будет правоцентристского толка. Других подробностей Ванецян не сообщил, передает Sputnik-Армения.

Артур Ванецян был уволен с поста главы СНБ в сентябре 2019 года. В заявлении с связи с этим Ванецян указал, что его уход – призыв к отрезвлению. Через несколько дней премьер Армении Никол Пашинян, комментируя заявление экс-директора СНБ, назвал его неподобающим офицеру, направленным не просто против своего непосредственного руководства, а против верховного главнокомандующего.