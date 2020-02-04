Что лучше подарить любимой на 14 февраля: топ-6
Если вы сейчас читаете это, значит, всё еще не смогли определиться с подарком для любимой и с каждым днём ваша ситуация ухудшается! Выбора много, ожидания большие, а времени в обрез… Так давайте вместе выберем подарок, который осчастливит ее.
1. Фен-щетка Phillips
Она обожает свои волосы, часто посещает салоны красоты для ухода за ними, а большую часть времени на выходных теряет в дорогах и очередях… Если данная сцена знакома и вам, то спасите её от этих мучений. С фен-щеткой от Phillips в скором времени волосы вашей любимой получат великолепный объем, полноту и блеск. Как говорится в известной поговорке: «Время – золото». Так тратьте свое золото только на себя.
Кстати, при покупке данной фен-щётки наличными в магазинах Kontakt Home вы получите скидку в сумме 30 манатов и заплатите всего 99.99 маната.
2. Фотоаппарат: Instax mini 9
Часто путешествуете со своей половинкой, открываете для себя новые горизонты и хотите запечатлеть незабываемые моменты? Фотоаппарат Instax mini 9 это то, что вы ищете. Уже через 90 секунд вы получите фотографию, сделанную на Instax mini 9.
Увековечьте незабываемые моменты одним нажатием. Также не забудьте взять с собой ручку, чтобы отметить на фотографии дату, место и добавить сердечек. Даже спустя годы, вспоминая эти моменты, на лице появится теплая улыбка.
Если не знаете, где приобрести этот фотоаппарат, то новость будет кстати. В магазинах Kontakt Home Instax mini 9 можете приобрести в рассрочку до 12 месяцев и без процентов. Месячная оплата составляет всего 14.2 маната.
3. Набор для маникюра и педикюра: BEURER MP62
Каждые отношения полны незабываемых моментов. Моменты, которые помните, как в первый день. Вспоминая, каждый раз волнуетесь и с нетерпением ждёте повторения. Например, первое прикосновение рук... Если вы заметили, как трепетно она ухаживает за своими руками, то данный подарок просто идеальный на день влюбленных.
В магазинах Kontakt Home вы можете приобрести вышеуказанный набор в рассрочку до 18 месяцев, с оплатой даже меньше чем 8 манатов в месяц.
4. iPhone 11
Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то к сердцу женщин лежит через продукцию Apple. Она просто влюбится в iPhone 11, который объединяет в себе минимализм бренда и нежный дизайн. Присоединившись к минимализму Apple, будем кратки.
В Kontakt Home в честь дня влюбленных все мобильные телефоны, в том числе смартфоны iPhone можете приобрести в рассрочку на 12 месяцев без процентов и предоплаты.
5. Apple Airpods 2
Подарив AirPods, вы сделаете классный подарок не только ей, но и себе. Как? Эти наушники спасут её от окружающего шума, а при телефонных разговорах она будет слышать только ваш голос, ну и, конечно же, выглядеть как всегда очаровательной.
Кстати, в Kontakt Home Apple Airpods 2 и его модель с беспроводным зарядным футляром можно приобрести со скидкой в 70 АЗН на наличной основе или же специально в честь дня влюбленных оплатить частями за 12 месяцев без процентов и предоплаты.
6. Банный халат: Micco
Как показывают исследования, практичные и долгосрочные подарки привлекают противоположный пол больше, чем роскошные и краткосрочные. А еще такие подарки спасут её от дополнительных затрат.
В магазинах Kontakt Home можете приобрести данный халат в различных размерах.
Подарки и выгодные места их покупок в этом списке выбраны с большой осторожностью. Обычно, статьи данного формата включают в себя ТОП-3 или же ТОП-5 советов продукций. Мы же в свою очередь отошли от нечетного числа накануне дня влюбленных, пусть у всех будет своя пара.
А напоследок. Если даже после этого списка вы не смогли найти подарок по душе, значит, ваше состояние особо тяжелое, но в Kontakt Home нет ничего сложного, даже для вас. Пройдя по ссылке kontakt.az, можете на месте же ознакомиться со специфичной продукцией, скидками, а также условиями приобретения и заказать любой продукт онлайн.