"Азеришыг" устраняет последствия сильного ветра
142 из 163 сел Лерикского района в настоящее время обеспечены электроэнергией, заявил haqqin.az глава пресс-службы "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.
По словам Т.Мустафаева, в связи с сильным ветром прошлой ночью "Азеришыг" в целях безопасности временно прекратило электроснабжение некоторых сел.
"В некоторых горных селах небольшие аварии, вызванные сильным ветром, привели к прекращению электроснабжения. На территорию была направлена бригада из Ленкорани для устранения последствий аварий. Постараемся восстановить электроснабжение сегодня днем", - сказал Мустафаев, отметив, что сильный ветер в Дашкесанском и Кедабекском районах Азербайджана также стал причиной незначительных аварий.