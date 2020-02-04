Самир Шарифов: "Азербайджан поэтапно сокращает госдолг"

Министерство финансов Азербайджана продолжает исполнение Стратегии средне- и долгосрочного управления государственным долгом, заявил министр Самир Шарифов.

«В результате проведенных мероприятий государственный долг, выраженный в иностранной валюте, поэтапно сокращается. Наряду с этим для развития внутреннего рынка ценных бумаг постепенно увеличивается объем государственных ценных бумаг», - сказал Шарифов на заседании коллегии министерства.

Как сообщалось ранее, внешний долг Азербайджана по итогам 2019 года составил 17,2% ВВП, в 2020 году он может быть снижен на 1 процентный пункт. В 2020 году на обслуживание внешнего долга планируется направить 1,7 млрд манатов ($1 млрд).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.