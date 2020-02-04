МИД РФ о гибели российских и турецких военных в Сирии

В середине января в Идлибской зоне деэскалации в Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», заявило Министерство иностранных дел РФ.

В российском министерстве рассказали о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января, передает Медуза.

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - цитирует Интерфакс сообщение российского МИД.