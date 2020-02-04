Саакашвили убежден, что сильный Азербайджан это и сильная Грузия, чего, к его сожалению, некоторые люди в Грузии не понимают.

«Думаю, что у Азербайджана блестящее будущее, потому что у него мудрый и сильный руководитель, который понимает, что страна должна двигаться вперед». Об этом в эксклюзивной беседе с корреспондентом haqqin.az сказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Не хотят некоторые признать силу Азербайджана. Но скоро в Грузии все изменится, и наши отношения будут развиваться еще более интенсивно и плодотворно», - тем не менее, уверен политик.

Что касается предстоящих выборов в парламент Азербайджана, то М.Саакашвили с сожалением признался, что в последнее время не следил за внутриполитическими процессами в дружественной стране, но выразил уверенность, что они пройдут в демократической и свободной обстановке.

«Ничто не стоит на месте, и я не сомневаюсь, что выборы в Азербайджане станут продолжением реформ, инициированных президентом Ильхамом Алиевым. И, повторюсь, успех Азербайджана это успех и Грузии. Очень надеюсь, что выборам будет дана высокая оценка», - отметил экс-президент Грузии.