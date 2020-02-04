Число умерших от коронавируса выросло до 565 человек

По состоянию на утро 6 февраля от новой коронавирусной инфекции в Китае за день умерли 73 человека. Общее число погибших достигло 565 человек, из них в Китае — 563, сообщает South China Morning Post.

За день новый коронавирус 2019-nCoV обнаружили у еще 3 694 человек в Китае, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Общее число заболевших вирусной пневмонией в мире — 28 243 человека. За пределами Китая больше всего заболевших в Японии (45 человек), Сингапуре (28), Таиланде (25), Южной Корее (23) и Австралии (14), передает «Медуза».

От вирусной инфекции за день выздоровели почти 300 человек. Общее число выздоровевших в Китае — 1 153, в мире — 1 208.

От новой коронавирусной инфекции пока нет вакцины. Как сообщает агентство «Синьхуа», 6 февраля в Китае начнутся клинические испытания противовирусного препарата «Ремдесивир». В испытаниях будет участвовать 761 человек, которые заболели пневмонией из-за нового типа коронавируса.