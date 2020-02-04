Экс-глава спецслужб Армении назвал арест Кочаряна неправильным

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян считает неправильным арест экс-президента республики Роберта Кочаряна.

«Приоритетом расследования дела «1 марта» должно было быть раскрытие обстоятельств гибели десяти человек. Но действия сегодняшних властей этому не способствуют. Мера пресечения в отношении Кочаряна в виде ареста избрана неверно», - отметил Ванецян.

По его словам, Кочарян своими действиями никогда не показывал, что избегает следствия.

«Правильнее пересмотреть меру пресечения. Это снизило бы напряженность в некоторых кругах общества и способствовало бы раскрытию дела. Мы все хотим, чтобы дело было раскрыто», - сказал Ванецян.