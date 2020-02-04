Чавушоглу: «До конца своей жизни буду защищать интересы Азербайджана»
Турция продолжит защищать интересы Азербайджана на международной арене, сказал журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Report.
Говоря о своем награждении азербайджанским орденом «Достлуг», глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил: «Быть удостоенным награды со стороны президента - это честь. Господин президент удостоил меня этой награды за вклад в наши отношения и борьбу за интересы Азербайджана на международной арене. Мы выступаем за права Азербайджана везде, то же самое видим со стороны Баку. Мы продолжим защищать интересы Азербайджана. Как говорил Гейдар Алиев, мы - два государства и один народ. До конца своей жизни буду защищать интересы Азербайджана»,- заявил М. Чавушоглу.
Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мевлюта Чавушоглу орденом «Достлуг».