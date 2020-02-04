В Афганистане 13 детей умерли от неизвестной болезни

Как минимум 13 детей умерли от болезни, схожей по симптомам с пневмонией, в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом, как передает афганский телеканал TOLOnews, заявил представитель местных властей.

По его данным, "не менее 13 подростков умерли за последние три дня от заболевания, похожего на пневмонию, в уезде Ямган провинции Бадахшан".

Никакой информации от афганских властей о причине заболевания и смерти афганских детей в Ямгане пока не поступало, передает ТАСС.