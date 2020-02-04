Чавушоглу о возможной встрече Путина и Эрдогана по Идлибу

Президенты Турции и РФ - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе, заявил на пресс-конференции в Баку глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы постоянно находимся на связи с Россией. Недавно был разговор между нашими президентами, в ходе которого было принято решение работать по Идлибу и дальше. Мы ждем из России делегацию. Потом, если будет необходимость, наши президенты встретятся лично. Наша цель - остановить атаки сирийского режима", - цитирует РИА Новости турецкого дипломата.

По словам турецкого министра, проблемы у Турции не с Россией, а с сирийскими правительственными войсками: "Зачем нам столкновения с Россией? Кто устраивает нападения? Режим. Кто преследует наши наблюдательные пункты? Режим. У нас терпение не безграничное, и мы отвечаем и будем отвечать в разы больше, если атаки не прекратятся. Нужно их остановить, и задача эта не только Турции, молчание мирового сообщества здесь неприемлемо".

Чавушоглу добавил, что о решимости остановить атаки сирийских войск Анкара постоянно говорит российской стороне на всех уровнях: "Если мы решим этот вопрос, то, думаю, решим его вместе с Россией".