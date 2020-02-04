Чемпионка мира пыталась покончить с собой

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в Москве, пишет «Лента.ру».

Солдатову госпитализировали в столичную больницу с глубокими порезами на левой руке. Гимнастка находится в тяжелом состоянии, за ней присматривают медики.

4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью Олимпийскому комитету России заявила, что у Солдатовой проявились наследственные проблемы со здоровьем. По ее словам, они связаны со взрослением спортсменки. Отмечалось, что из-за этого гимнастка не выступит на московском этапе Гран-при.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.