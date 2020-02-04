В Китае начались испытания американского лекарства от коронавируса

Эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань.

Руководитель клинических испытаний Цао Бин сообщил, что при исследовании in vitro (в пробирке, вне живого организма) препарат Remdesivir показал себя эффективным в приостановке развития нового типа коронавируса. В итоге была одобрена третья фаза испытаний лекарства, передает РИА Новости со ссылкой на China Daily.

Цао Бин уточнил, что должны пройти два эксперимента, участие в них примут 761 пациент больницы Wuhan Jinyintan Hospital, у которых ранее выявили коронавирус, в том числе пациенты с тяжелыми случаями.