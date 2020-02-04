«Весенняя» погода в Баку сохранится

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-9, днем 14-18, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы - 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером, начиная с северных и западных районов, ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Завтра на Апшероне будет преобладать временами усиливающийся южный ветер, который может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.