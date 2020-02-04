Moodyʼs о влиянии коронавируса на цены на нефть

В Moodyʼs предупреждают, что, если эпидемия продлится в течение полугода, рост товарных запасов нефти будет давить на котировки нефти еще в течение года, сообщает ТАСС.

Эксперты международного рейтингового агентства Moodyʼs не исключают, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем потребителе этого вида сырья, может сократиться на 10%, или на 14 млн баррелей в сутки, из-за последствий вспышки в стране пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Если спрос будет падать на протяжении шести месяцев, мировые запасы нефти могут увеличиться на 250 млн баррелей, если не будет соразмерного сокращения предложения. «Такой рост способен сдерживать рост цен на нефть в течение года», — указывают в агентстве.

На этой неделе аналитики американского банка Citigroup понизили прогнозы цен на различные виды сырья. В частности, эксперты теперь ожидают, что нефть марки Brent будет в среднем стоить в I квартале $54 за баррель против ранее предполагавшихся $69 за баррель, во II квартале — $50 за баррель против $68 за баррель. Аналитики считают, что последствия вспышки заболевания новым коронавирусом выглядят гораздо более значительными, чем предполагалось первоначально, пишет Росбалт.

В то же время компания Saudi Aramco снизила цены на сырую нефть для покупателей из Азии и США в марте. Решение было принято на фоне сокращения спроса в связи с распространением китайского коронавируса.

Сегодня утром цены на «черное золото» эталонных марок продолжали расти на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США. Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $1,11 — до $56,39 за баррель, мартовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $1,27 до $52,02 за баррель.