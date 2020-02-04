Главный прецедент в деле Замиры Гаджиевой: грязные деньги комментарий Bloomberg
Как сообщал накануне haqqin.az, cупруга находящегося в тюрьме экс-президента Межбанка Джахангира Гаджиева – Замира Гаджиева проиграла судебную тяжбу, которую затеяла с целью отменить первое принятое в Великобритании постановление о необъяснимом благосостоянии.
Как сообщает сегодня Bloomberg, данное постановление блокирует право Замиры Гаджиевой продавать или передавать любые активы, находящиеся под арестом.
«В конечном итоге мы ожидаем, что Замира Гаджиева выполнит первоначальное постановление, принятое в феврале 2018 года, и объяснит источник средств, использованных для покупки ею собственности», - сказал журналистам руководитель отдела по отказу от активов в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Энди Льюис.
Вместе с тем судьи Апелляционного суда отклонили показания пары, представленные управляющим фондом, о том, что Джахангир Гаджиев уже был богат.
«Представленный ими отчет поставил больше вопросов относительно источника его богатства, чем разъяснил», - сказали судьи.
Решение суда помогает упрочить положение постановления о необъяснимом благосостоянии как инструмента для борьбы с потоком грязных денег в Великобританию, заявили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.
«Учитывая, что это новый законодательный акт, мы ожидали, что могут возникнуть правовые проблемы. Мы рады, что суд поддержал нас сегодня».
Национальное агентство по борьбе с преступностью и другие правоохранительные органы с осторожностью использовали постановление о необъяснимом благосостоянии до нынешнего судебного решения, сказал адвокат из фирмы Kingsley Napley Эд Смит.
«Эта апелляция была проверкой того, смогут ли они противостоять согласованному возражению», - сказал Смит.