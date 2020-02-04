«В конечном итоге мы ожидаем, что Замира Гаджиева выполнит первоначальное постановление, принятое в феврале 2018 года, и объяснит источник средств, использованных для покупки ею собственности», - сказал журналистам руководитель отдела по отказу от активов в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Энди Льюис.

Как сообщает сегодня Bloomberg, данное постановление блокирует право Замиры Гаджиевой продавать или передавать любые активы, находящиеся под арестом.

Как сообщал накануне haqqin.az, cупруга находящегося в тюрьме экс-президента Межбанка Джахангира Гаджиева – Замира Гаджиева проиграла судебную тяжбу, которую затеяла с целью отменить первое принятое в Великобритании постановление о необъяснимом благосостоянии.

Вместе с тем судьи Апелляционного суда отклонили показания пары, представленные управляющим фондом, о том, что Джахангир Гаджиев уже был богат.

«Представленный ими отчет поставил больше вопросов относительно источника его богатства, чем разъяснил», - сказали судьи.

Решение суда помогает упрочить положение постановления о необъяснимом благосостоянии как инструмента для борьбы с потоком грязных денег в Великобританию, заявили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.

«Учитывая, что это новый законодательный акт, мы ожидали, что могут возникнуть правовые проблемы. Мы рады, что суд поддержал нас сегодня».

Национальное агентство по борьбе с преступностью и другие правоохранительные органы с осторожностью использовали постановление о необъяснимом благосостоянии до нынешнего судебного решения, сказал адвокат из фирмы Kingsley Napley Эд Смит.

«Эта апелляция была проверкой того, смогут ли они противостоять согласованному возражению», - сказал Смит.