В Новгороде увековечат память азербайджанца - Героя Советского Союза

Завтра, 7 февраля, в Новгородской области в Парфино около памятного знака «Танк КВ-1» пройдет митинг с участием молодежи района, а также представителей генерального подрядчика по строительству мемориального комплекса «Аллея Героев», пишет местное издание «Новгород».

Как сообщили газете в пресс-службе правительства Новгородской области, комплекс планируют создать в этом году на въезде в Парфино. Инициаторрами создания комплекса являются «Всемирный азербайджанский культурный фонд» и общественная организация «Союз азербайджанцев России».

Первым героем аллеи станет уроженец Азербайджана Герой Советского Союза Исрафил Магерам оглу Мамедов — помощник командира стрелкового взвода 42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. В 1941 году он участвовал в ожесточенных сражениях на территории Парфинского района.