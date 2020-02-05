Китай вдвое снижает пошлины на товары из США

Через три недели после первых подвижек в торговом конфликте с США Китай объявил, что вдвое снижает недавно введенные штрафные пошлины на целый ряд американских товаров. Пошлины почти на 1 700 наименований продукции из США будут уменьшены либо с 10 до 5 процентов, либо с 5 до 2,5 процента. Об этом сообщило Министерство финансов КНР.

На какие именно американские товары снижаются пошлины, не конкретизируется. Известно, что послабления коснутся товаров на общую сумму 75 млрд долларов, передает Дойче велле.

В середине декабря США и КНР после многомесячных разногласий достигли первого частичного соглашения в торговом споре. В числе прочего Китай тогда согласился в ближайшие два года увеличить импорт товаров и услуг из США на 200 млрд долларов. Эксперты полагают, что для этого Пекину придется снизить пошлины на соевые бобы и нефть-сырец.

Пошлины, которые теперь сокращаются вдвое, действуют с 1 сентября 2019 года. Министерство финансов в Пекине сообщило, что объявленные ныне меры вступают в силу 14 февраля. Китай выразил надежду на то, что достигнутое сторонами частичное соглашение будет выполнено и это приведет к укреплению торговых отношений между двумя государствами. Мировые рынки позитивно отреагировали на решение китайского Минфина.