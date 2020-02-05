Итальянские медиа пишут об ухудшившемся состоянии здоровья Папы-на-покое Бенедикта XVI. Об этом якобы свидетельствует то, что действующий Папа Франциск отправил в бессрочный отпуск личного секретаря своего предшественника, архиепископа Георга Гаенсвиена.

Немецкие издания спекулировали в связи с этим, что это решение могло стать плодом противоречий вокруг книжки кардинала Роберта Сара о целибате.

Теперь же религиозный портал Il Sismografo информирует, что этот сигнал означает тревожную новость: ухудшение здоровья 92-летнего Бенедикта, архиепископа-секретаря которого в Ватикане не видели с 20 декабря прошлого года. Новость также публикует польское издание Dorzeczy.

Директор пресс-бюро Апостольской столицы Маттео Бруни отрицает утверждения немецких медиа. Он официально заявил, что архиепископ вовсе не отправлен в отпуск, что это означает «обычное выполнение разных заданий и функций префекта Папского Дома, который также исполняет обязанности личного секретаря Папы-на-покое». Такое уклончивое объяснение все же вызывает еще больше вопросов медиа.

Итальянский портал Il Sismografo, вопреки утверждениям официального представителя Ватикана, со своей стороны подчеркивает, что все-таки дело касается здоровья Папы Ратцингера. Издание убеждено, что из сообщения пресс-бюро можно сделать вывод, что состояние его здоровья ухудшилось в последнее время. А архиепископ Гаенсвиен призван не только потому, чтобы быть ему личным секретарем, но и чтобы постоянно находиться рядом и, в случае чего, прийти на помощь Бенедикту XVI.

Имя Папы-на-покое, который предпочитал все годы почти не появляться на людях, ведя затворнический образ жизни, всплыло в прошлом году после публикации книги, в которой он заочно вступил в полемику с действующим понтификом по краеугольному вопросу католического вероучения — целибата, то есть, соблюдения священниками обета безбрачия.