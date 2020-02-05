Кандидаты в депутаты нового состава Милли Меджлиса продолжают встречи с избирателями. Очередную встречу с населением предпринял и кандидат от 115-го Шекинского избирательного округа, депутат двух прежних созывов парламента, член парламентского комитета по иностранным и межпарламентским связям Джаваншир Фейзиев.

На этот раз Дж.Фейзиев побывал в селах Верхний и Нижний Кунгут, а также Орабан и Келген. Выступая перед избирателями, кандидат заверил их, что, если опять станет депутатом, то, как и прежде, будет работать для повышения благосостояния сельчан.