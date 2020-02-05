Депутат Джаваншир Фейзиев дошел до Верхнего Кунгута предвыборная чехарда
Кандидаты в депутаты нового состава Милли Меджлиса продолжают встречи с избирателями. Очередную встречу с населением предпринял и кандидат от 115-го Шекинского избирательного округа, депутат двух прежних созывов парламента, член парламентского комитета по иностранным и межпарламентским связям Джаваншир Фейзиев.
На этот раз Дж.Фейзиев побывал в селах Верхний и Нижний Кунгут, а также Орабан и Келген. Выступая перед избирателями, кандидат заверил их, что, если опять станет депутатом, то, как и прежде, будет работать для повышения благосостояния сельчан.
Дж.Фейзиев считает, что депутаты должны общаться со своими избирателями не только в период избирательной кампании, но и все время созыва парламента.
«Депутат должен знать все нужды населения округа, который представляет, и слышать, какого мнения люди о его работе, чтобы знать, чем они довольны и что их не устраивает в деятельности парламентария. И я постараюсь, чтобы так и было», - сказал Дж.Фейзиев.
Сельчане с одобрением встретили слова кандидата и выразили намерение вновь голосовать за человека, которого они давно знают и работа которого их устраивает.