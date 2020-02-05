Минтруда: Пенсии повышены на 16,6 процента

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, этот рост свидетельствует о продолжении в 2020 году успешных социальных реформ, оказавших серьезное влияние на благосостояние 4,2 млн граждан благодаря увеличению в прошлом году социальных выплат по поручению президента Ильхама Алиева.

В рамках выполнения распоряжения президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» от 6 февраля 2020 года, в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной зарплаты, установленным Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики за 2019 год на 1 января 2020 года, производится индексация страховой части всех видов трудовых пенсий с повышением на 16,6%.

Распоряжением президента пенсии индексированы в соответствии с показателем роста среднемесячной зарплаты в 2019 году и повышены на 16,6%, что затронет всех пенсионеров, получающих пенсию по страховому принципу (93% пенсионеров, или около 1 млн 120 тыс. человек). С целью осуществления повышения планируется потратить около 560 млн манатов в год, 47 млн манатов в месяц. Эти средства будут профинансированы за счет доходов Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

После этого повышения размер среднемесячной пенсии повышается с 262 до 300 манатов.

Повышение будет применено с 1 января 2020 года, а повышение за январь будет выдано вместе с пенсией за февраль. Например, если пенсия человека составляет 400 манатов, то с 1 января эта сумма будет доведена до 466,4 маната с увеличением на 16,6 процента, то есть на 66,4 маната, то есть в феврале человек получит пенсию 532,8 маната (466,4+66,4) вместе с январским повышением.

Вместе с тем в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен, установленного Государственным комитетом по статистике, с 1 января увеличиваются на 2,6 процента суммы пенсионного капитала, накопленного в страховой части на индивидуальных счетах системы персонифицированного учета.