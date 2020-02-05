Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с Главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR), командующим Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Тодом Уолтерсом.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, приветствуя гостя, генерал-полковник Н.Садыков отметил развитие продолжающихся в течение 26 лет отношений между нашей страной и НАТО, деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашими военнослужащими в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Начальник Генштаба подчеркнул, что основной целью проводимого в различных сферах сотрудничества Азербайджан-НАТО является устранение нестабильности, конфликтов и угроз в евроатлантическом пространстве, а также в создании единой системы безопасности в общемировом масштабе.

Н.Садыков, высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, выразил уверенность в том, что альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, генерал Т. Уолтерс, особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Генерал Т.Уолтерс подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении очередной встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ в Баку.