Икрам Нур, автор haqqin.az 17:34

Анкара в ультимативной форме потребовала от Дамаска отвести свои войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов до конца февраля. Если сирийские солдаты не сделают этого, то турецкая армия сама изгонит их, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера, 5 февраля, в Анкаре. Заявление прозвучало спустя два дня после того, как восемь турецких военнослужащих погибли в результате огня, открытого по ним правительственными войсками – и через насколько часов после того, как части сирийской армии закончили окружение стратегически важного города Серакиб, расположенного в 15 километрах от Идлиба.

«Мы надеемся, что процесс отвода сил режима от наших наблюдательных постов завершится в феврале», – сказал Эрдоган, выступая перед депутатами правящей партии. – «Если режим не отведет силы за это время, Турции придется проделать это самостоятельно». Парламентарии встретили эти слова приветственными возгласами, поднявшись со своих мест. И в Москве, и в Дамаске предпочли проигнорировать болезненность «идлибского фактора» для Анкары, и правительственные войска при поддержке российской авиации ведут масштабное наступление в провинции Идлиб, последнем регионе страны, который все еще находится под контролем джихадистов и повстанцев. Воспользовавшись тем, что часть протурецких сил на этом направлении была переброшена в Ливию, где благодаря этому было остановлены и обращены вспять рвавшиеся к Триполи отряды ренегат-фельдмаршала Халифы Хафтара, правительственные силы идут сейчас по провинции бульдозером – захвачено около 20 населенных пунктов, часть из которых превращена ударами с воздуха в «лунный ландшафт».

И, самое печальное для Анкары, 2 из 12 наблюдательных постов турецкой армии, размещенных здесь на основании договора о зонах деэскалации от 2018 года, оказались уже за линией фронта. Больше того – руководство Турции теперь рассматривает сирийские войска в районе этих постов как враждебные цели, впрочем – другая сторона рассматривает их точно так же, как основного потенциального противника, превращение которого в мишень – вопрос времени и долгожданного приказа из Дамаска. Когда в ноябре 2019 года Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по отводу курдских вооруженных формирований с севера Сирии, Москва предпочла не реагировать. Когда это же в декабре повторил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу – Минобороны России выразило недоумение, отметив, что подобные угрозы могут «привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию». По сути, три месяца подряд Москва и Дамаск отказывались искать по Идлибу конструктивное решение, которое могло бы устроить Анкару. А когда турецкая сторона отвлеклась на Ливию – армия Асада перешла в наступление, одобренное и поддержанное командованием российского экспедиционного корпуса в Сирии. Можно приводить массу нюансов, но в «сухом остатке» все выглядит именно так: призывы турецкой стороны к диалогу откровенно игнорировали, после чего решили поставить Анкару перед фактом – провинция Идлиб теперь под контролем Дамаска, говорить больше нечего. Говорить о какой-то «моральной стороне» сложившейся для Турции ситуации – наивно на грани глупости. С самого начала ситуативное партнерство Москвы и Анкары носило характер ограниченного во времени. Это была как раз та ситуация, которую исчерпывающе охарактеризовал в свое время Уинстон Черчилль, заметивший, что «дипломатия – это искусство искренне улыбаться рычащему бульдогу до того момента, пока у тебя в руках не окажется палка».