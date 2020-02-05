От гриппа скончался журналист

Бывший сотрудник радио Lider DJ Эмиль скончался от гриппа, передает axsam.az.

Согласно информации, причиной смерти стало осложнение, вызванное вирусом гриппа. Из-за повышенной температуры тела DJ Эмиль впал в кому.

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