Министр Бабаев: «На повышение пенсий выделен миллиард»

На прошлогодние и нынешнее повышение трудовых пенсий будет дополнительно выплачен 1 миллиард манатов. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» от 6 февраля 2020 года.

Министр Бабаев подчеркнул, что данное распоряжение главы государства является наглядным примером того, что и в 2020 году в социальной сфере реформы успешно продолжаются. Министр сказал, что за последние 16 лет средние заработные платы выросли в 11 раз, средние ежемесячные пенсии – в 8 раз, в несколько раз выросли различные социальные пособия.

«В результате серьезного повышения пенсий в 2019 году в Азербайджане пенсии в среднем выросли на 15%, а средняя ежемесячная пенсия – на 54%. И если в прошлом году повышение пенсий коснулось свыше 750 тысяч пенсионеров, то нынешнее повышение пенсий по принципу страхования охватит всех пенсионеров, то есть 1 миллион 120 тысяч человек. С другой стороны, если на повышение пенсий в 2019 году требовалось 450 миллионов манатов, то на нынешнее повышение пенсий будет выплачено 560 миллионов манатов», - сказал министр.

Он отметил, что повышение будет применено с 1 января 2020 года, а повышение за январь будет выдано вместе с пенсией за февраль.