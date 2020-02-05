Министр Бабаев о 8-часовом рабочем дне
Соблюдение режима 8-часового рабочего дня будет отслеживать специальная мониторинговая группа, которая будет работать по двум направлениям. На первом этапе будут проверены все жалобы, заявления и обращения по этому поводу и приняты соответствующие меры, а также информирование принимаемых на работу, вынесение соответствующих предупреждений и другие меры.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» от 6 февраля 2020 года.
«Вторым этапом станет проведение проверок на рабочих местах. В настоящее время подготавливаются предложения, которые будут предложены правительству, и после соответствующего решения будут начаты проверки. Мы постараемся, чтобы наши проверки и мониторинги не оказали бы отрицательного влияния на бизнес-среду. Поэтому на первом этапе и предусматривается вынесение предупреждений, объяснение работнику и работодателю их прав и обязанностей», - сказал министр.
Министр отметил, что против работодателей, которые после предупреждения не будут выполнять требования, будет применен механизм административного штрафования. В соответствии с динамикой жалоб в каком-то секторе мониторинги могут быть более сфокусированными.