Министр Бабаев о 8-часовом рабочем дне

Соблюдение режима 8-часового рабочего дня будет отслеживать специальная мониторинговая группа, которая будет работать по двум направлениям. На первом этапе будут проверены все жалобы, заявления и обращения по этому поводу и приняты соответствующие меры, а также информирование принимаемых на работу, вынесение соответствующих предупреждений и другие меры.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» от 6 февраля 2020 года.