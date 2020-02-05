Как сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ, в превратившемся в город-призрак Ухане число зараженных коронавирусом растет в геометрической прогрессии, больницы и карантинные центры переполнены.

Полиция и военные прямо на улицах арестовывают людей, которые, по их мнению, инфицированы опасным вирусом, и насильно доставляют их в больницы.

В социальных сетях распространены видеокадры, как предполагаемый зараженный человек пытается сбежать из больницы, за ним пустились вдогонку полицейские и солдаты, ловят его и заковывают в наручники. На других кадрах женщину, которая ходила по супермаркету без защитной маски, полиция арестовывает и также заковывает в наручники.