Ухань превратился в город-призрак видео
Драматическая ситуация сложилась в эпицентре вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV - китайском Ухане.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ, в превратившемся в город-призрак Ухане число зараженных коронавирусом растет в геометрической прогрессии, больницы и карантинные центры переполнены.
Полиция и военные прямо на улицах арестовывают людей, которые, по их мнению, инфицированы опасным вирусом, и насильно доставляют их в больницы.
В социальных сетях распространены видеокадры, как предполагаемый зараженный человек пытается сбежать из больницы, за ним пустились вдогонку полицейские и солдаты, ловят его и заковывают в наручники. На других кадрах женщину, которая ходила по супермаркету без защитной маски, полиция арестовывает и также заковывает в наручники.
Сообщается, в городе ежедневно умирают более ста человек. Сотрудники моргов говорят, что работают без перерыва вот уже несколько недель.
По официальным данным, число инфицированных в Китае превышает 30 000 человек, а число погибших - около 600 человек. Однако на самом деле фактические цифры во много раз выше официальных.