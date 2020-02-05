Герасимов и Уолтерс обсудили в Баку предотвращение военных инцидентов

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочего визита в Баку обсудил с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - отметили в российском военном ведомстве.

Отметим, что ранее в четверг Герасимова принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем он встретился с азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.

Герасимов и Уолтерс встречались в Баку 10 июля 2019 года. Они обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов, сообщили тогда в Минобороны РФ. 26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.