Сахиль Бабаев: «Против 31 сотрудника Минтруда возбуждены уголовные дела»

«В прошлом году материалы в отношении 31 одного нашего сотрудника, которые способствовали назначению безадресной социальной помощи, пенсий и пособий без должных на то оснований, были переданы в правоохранительные органы», - сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» от 6 февраля 2020 года, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам министра, в их отношении возбуждены уголовные дела. В результате предпринятых мер в госбюджет были возвращены 25 миллионов манатов.

Сахиль Бабаев добавил, что свыше 3,7 тысячи человек были удалены из пенсионной системы, так как получали пенсию по инвалидности без всяких на то оснований. Также прекращена выдача адресной помощи свыше 3 тысячам человек.