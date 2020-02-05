Зеленский об "испытательном сроке" Авакова: "Не знаю, когда завершится"

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от министра внутренних дел страны Арсена Авакова конкретных результатов в расследовании громких уголовных дел, однако он не стал уточнять, когда завершится "испытательный срок", после которого может рассмотреть вопрос об увольнении главы МВД.

"Я не знаю, мне нечего вам сейчас ответить, - заявил Зеленский. - Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результат. Реальный, не на словах, а действенный", - цитирует украинская служба "Радио Свобода" ответ Зеленского на вопрос журналистов, завершился ли "испытательный срок" Авакова.

В числе громких дел, по итогам которых президент ожидает привлечения виновных к ответственности, Зеленский назвал расследование убийства журналиста Павла Шеремета и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Арсен Аваков занимает пост главы МВД Украины с февраля 2014 года. В октябре прошлого года президент Зеленский заявил, что Арсен Аваков, как и все остальные министры, находится на испытательном сроке и должен показать реальные результаты своей работы до конца 2019 года.