Вашингтон назвал свои истинные цели в Сирии

Вашингтон не намерен добиваться ухода российских сил из Сирии, также американское руководство не интересует и смена сирийского правительства, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Интерфакс.

По словам Джеффри, главная цель Вашингтона – «приличное поведение Сирии». США заинтересованы в том, «чтобы Сирия вела себя как нормальная, приличная страна».

Джеффри также напомнил, что именно к этому призывали международное сообщество, ООН и участники многих дискуссий в Совете Безопасности.