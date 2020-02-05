Эльнур Эминоглу, отдел политики 19:04

В Армении снова неспокойно. На сей раз информационную бурю вызвало сенсационное заявление новой армянской оппозиции, в частности одного из лидеров антиправительственного движения «Адеквад» Артура Даниеляна. Несколько дней назад haqqin.az поведал читателям о новой репрессивной кампании армянских властей против А.Даниеляна и других критиков правительства Никола Пашиняна. Как известно, А.Даниелян в ответ на яростную критику политики армянского правительства столкнулся с политизированным уголовным преследованием. Гражданского активиста пытаются нейтрализовать с помощью апробированной во многих новых независимых странах авторитарной схемы уголовного преследования – хранения наркотиков.

Однако, несмотря на возросшее давление и примененные николовской властью репрессивных мер, А.Даниелян продолжает отчаянную борьбу за гражданские и политические права в Армении. Более того, вслед за сенсационными разоблачениями другого лидера оппозиции, Нарека Маляна, изобличившего окружение Пашиняна в связях с региональной наркомафией, А.Даниелян пошел еще дальше и обнародовал сенсационные факты о связях президента Армении Армена Саркисяна с нефтяным бизнесом в Азербайджане. Как сообщает известное армянское информационное агентство news.am, 4 февраля Артур Даниелян вместе со своими соратниками провел акцию протеста у резиденции президента Армении - гражданина Великобритании Армена Саркисяна. «Наш президент имеет долю в газовой и нефтяной инфраструктурах Азербайджана. Личные финансовые интересы этого человека сталкиваются с интересами национальной безопасности Армении», - заявил соучредитель объединения «Адеквад» во время акции. «Как нам получить ответ на наш вопрос? Готов ли этот человек хотя бы обсудить вопрос отказа от сумм, получаемых из Азербайджана? Мы как-то компенсируем это», - сказал Даниелян. Участники акции протеста даже принесли с собой тару из-под нефти, которую собирались передать Армену Саркисяну. Однако президент демократической Армении отказался принять и выслушать участников акции протеста. Глава армянского государства не соизволил ответить на громкое обвинение, оставив его без внимания. Тяжкое обвинение, выдвинутое против А.Саркисяна, приобретает особую актуальность в свете серии громких выступлений лидеров армянской оппозиции и известных деятелей гражданского общества, в частности экс-президента, политзаключенного Армении №1 Роберта Кочаряна, экс-главы спецслужб, политолога Карена Шахназарова, экс-главнокомандующего армией «НКР» Самвела Бабаяна, генерала армии, экс-секретаря Совбеза Виталия Баласаняна, политолога Ваге Ованнисяна, эксперта Рубена Акопяна и многих других известных представителей общественного мнения Армении. Все эти известные лица в унисон заявляют о сверхсекретных переговорах премьера Пашиняна с руководством Азербайджана вокруг карабахского урегулирования. Сам Пашинян отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие формата и конкретного предмета переговорного процесса.

Хотя, с другой стороны, глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян ведет закрытые многочасовые переговоры со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Азербайджанская сторона никак не реагирует на инсинуации армянской общественности – не подтверждает и не дезавуирует обвинения против Пашиняна. Но весьма странное заявление Н.Пашиняна об обязательстве предыдущего правительства Саргсяна о деоккупации семи оккупированных районов за пределами Нагорного Карабаха и готовности нынешнего правительства вернуться к обозначенному предшественниками формату в случае одобрения и поддержки армянской общественностью, натолкнуло экспертные сообщества Армении и Азербайджана на определенные умозаключения. Ведь сам Серж Саргсян и его Республиканская партия категорическим образом опровергли обнародованную Пашиняном «концепцию» и потребовали предоставления конкретных доказательств. Ни Пашинян, ни члены его правительства таких доказательств не предоставили, сославшись на характер секретности переговорного процесса. Большая часть армянского экспертного сообщества узрела в новой карабахской стратегии Пашиняна попытку подготовки общественного мнения к деоккупации азербайджанских районов. Эксперты сошлись в едином убеждении, что Пашинян пытается сбросить ответственность за собственный провал на предыдущее правительство… Напрашивается поразительный вывод: армянская политика на протяжении четверти века, с момента карабахской оккупации, загоняла себя в некую тупиковую ситуацию, поставив свою судьбу на кон - в полную зависимость от волеизъявления Азербайджана. Точнее, судьба всех армянских президентов, премьер-министров и даже одного спикера парламента была предрешена конъюнктурой переговорного процесса с Азербайджаном. Первый президент Армении и лидер движения Миацум Тер-Петросян был обвинен в коллаборационизме, подлом предательстве интересов Карабаха и свергнут пресловутым карабахским кланом.