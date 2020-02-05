Путин уволил генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих постов лишаются четыре генерала МВД и МЧС. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, уволены были начальник управления МВД по Амурской области Николай Аксенов, начальник управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и начальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике Руслан Яхьев.

Согласно указу, российский лидер также снял с должности замруководителя Главного управления СК по Московской области Александра Сарафанова.