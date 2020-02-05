Трамп: "Процедура импичмента cтала серьезным испытанием для меня"

Президент США Дональд Трамп считает дело об его импичменте, которое ранее было закрыто американским сенатом, серьезным чудовищным испытанием для себя и страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Американский лидер отметил, что сам процесс против него был инициирован «бесчестными коррумпированными людьми».

«Все знают, что моей семье, нашей великой стране и вашему президенту пришлось пройти через серьезное чудовищное испытание», — заявил Трамп.

По его словам, эти люди (демократы, — прим. ред. ) сделали все, чтобы разобщить жителей США «и, делая это, они нанесли тяжелые раны нашему народу».