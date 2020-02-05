Кандидат в депутаты от Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 Заур Дарабзаде в ходе обращения к избирателям и общественности прибегнул к новшеству.

Как сообщает Report, в своем видеообращении молодой кандидат воспользовался сурдопереводом.

В обращении Заур Дарабзаде коснулся вопросов относительно своей избирательной платформы и дал информацию о себе. К лицам с проблемами слуха и речи он обратился на языке жестов.

Этот шаг кандидата в депутаты был с одобрением встречен общественностью.