Зеленский рассказал об обысках по прослушке премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по делу о прослушивании разговоров премьер-министра Алексея Гончарука в Управлении госохраны были проведены обыски. Об этом сообщает телеканал «Наш».

По его словам, они прошли в среду, 5 февраля.

Украинский лидер уточнил, что всего в управлении было проведено 25 обысков.

Как отметил Зеленский, в данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают тех, кто записывал разговоры Гончарука и кто является заказчиком прослушки.