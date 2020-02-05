Нефтяная корзина стала дорожать

Цена нефтяной корзины ОПЕК поднялась в среду, 5 февраля, на $0,33 до $54,99 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $54,66 за баррель, опустившись с понедельника на $0,85 и на $3,43 с минувшей пятницы. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

Нефтяная корзина» ОПЕК — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор и Экваториальная Гвинея).

Напомним, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.