Россия направит гумпомощь Китаю

МЧС России отправит в Китай гуманитарную помощь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Речь идет о средствах индивидуальной защиты и медицинских препаратах.

Как стало известно, лайнер с гумпомощью намерены отправить в Китай 8 февраля.

«В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая», — подтвердил планы российской стороны представитель министерства.

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