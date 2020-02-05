Великобритания поддержала "сделку века" Трампа

Великобритания поддерживает концепцию "двух государств" для разрешения израильско-палестинского конфликта. Об этом, как передает РИА Новости, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщил представитель британского премьера, лидеры поговорили по телефону в четверг и обсудили предложение США по урегулированию в регионе.

"Премьер подтвердил, что поддерживает усилия США. Он также подчеркнул, что Британия убеждена в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, а также в неприемлемости односторонней аннексии территории", - сказал журналистам представитель кабинета министров.

Лидеры также обсудили способы укрепления двусторонних отношений после Brexit, в том числе в торговле.