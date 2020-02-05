Сахиль Бабаев о задержке во внедрении подсистемы усыновления

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев объяснил задержку во внедрении подсистемы усыновления.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, министр отметил, что на данный момент проводится интеграция системы в соответствующие государственные структуры. По его словам, завершен процесс проверки работы системы в тестовом режиме.

«Ожидается утверждение нескольких законодательных актов. На данный момент проводится официальный прием срочных обращений центрами DOST. Мы ожидаем, что в ближайшие дни после принятия окончательной формы нормативно-правовых актов раздел обращений в подсистеме усыновления будет готов. Будет продолжена интеграция этого в базу различных органов. Электронная подсистема поэтапно будет полностью запущена до конца года», - сказал он.